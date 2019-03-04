رئيس وزراء الجزائر السابق: لا أدري إذا كان بوتفليقة يدري أنه مرشح للرئاسة

2019/03/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، واصفا إياه بأنه "مهزلة وخرافة وسريالية"، وأنه "عار على الجزائر واستفزاز للشعب".

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