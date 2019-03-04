2019/03/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مستشار ملك السعودية وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، توجيها عاجلا للجهات الحكومية، بشأن ترجمه لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه سعودي عاجل بشأن ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه سعودي عاجل بشأن ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).