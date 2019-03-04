بالفيديو.. فوضى وتشابك بالايدي داخل نقابة المحامين !

2019/03/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت نقيب المحامين احلام اللامي، الاثنين، عن اصابة عدد من

المحاميين بكدمات خلال تدافع بالايدي داخل النقابة مشيرة الى ان

القوات الامنية تدخلت من اجل فض النزاع بين المبعدين.

من الترشح في الانتخابات وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي

ووكالات انباء قد تداولوا فيديو يتضمن شجار داخل نقابة المحامين

أثناء الانتخابات في بغداد.

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