الجبهة التركمانية تحذر: كركوك ستفجر أزمة جديدة ستحرق العراق

2019/03/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذرت الجبهة التركمانية، الاثنين، من أزمة جديدة في كركوك وذلك بعد أنباء عن اتفاق بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني على اختيار شخصية لمنصب محافظ كركوك.وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في بيان تابعته وكالة /SNG/،إن “كركوك النفطية، وخصوصيتها التركمانية وعراقية وجودها، ستفجر ازمة جديدة وستحرق العراق والمنطقة اذا لا يتم التعامل معها بحذر”، ...

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