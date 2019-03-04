2019/03/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الشرطة الاتحادية : العثور على كدس عتاد ومواد متفجرة في كركوك

واع/ بغداد / ز .ا

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، العثور على كدس من العتاد والمواد المتفجرة في قرية المحمودية التابعة لمحافظة كركوك.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من لواء الرابع الفرقة الاولى على معلومات مؤكدة من قسم استخبارات الفرقة الخامسة، تمكنت من العثور على كدس من العتاد والمواد المتفجرة في قرية المحمودية التابعة لمحافظة كركوك".

واضافت، ان "القوة عثرت ايضا على ٢٠ عبوة نمساوي مجهزة للتفجير العثور على عبوة كبيرة ( قمعيه ) تزن (٧٠ ) كغم مجهزة للتفجير، والعثور على صواريخ محلية الصنع عدد (٧ ) جاهزه للتفجير، فيما تم تفكيك العبوات من قبل مفرزة الجهد الهندسي".

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