2019/03/04 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري يوم الاثنين عن تسلم المحافظة مليون و300 الف لتر من مادة وقود السيارات يوميا.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من اصحاب مركبات الأجرة الذي تجمعوا اليوم امام مبنى المحافظة للمطالبة بإعادة تجهيز مركباتهم عبر المنافذ الحكومية وليس عبر المنافذ الأهلية بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة النفط .

و طالب اصحاب مركبات الأجرة خلال اللقاء بإعادة تجهيزهم عبر المحطات الحكومية بدلا من الاهلية وتخفيض الحصة التي يحصلون عليها اسبوعيا من 100 لتر الى 80 لتر اسبوعيا , ,مطالبين بضرورة متابعة المنتوج المجهز عبر المحطات الاهلية .

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ كركوك ان "الجبوري اكد حرصه على ضمان التجهيز العادل وبالنوعية الجيدة التي ترد الى كركوك يوميا عبر مصفاة قيوان وكار وبمعدل مليون و300 الف لتر يوميا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: كركوك تتسلم يوميا مليونا و300 الف لتر من مادة وقود السيارات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: كركوك تتسلم يوميا مليونا و300 الف لتر من مادة وقود السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).