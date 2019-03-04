البورصة تنخفض في الجلسة الثانية

2019/03/04 | 14:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

إنخفض مؤشر البورصة في ثاني جلسات الاسبوع، الاثنين، بنسبة 0.40% عند 466.07نقطة.

بلغ عدد الأسهم المتداولة 510,3 مليون سهم، بقيمة 552,9 مليون دينار.

9 أسهم هوت بالمؤشر، تقدمها أسهم المصرف الاهلي بـ 5.71%، وأسهم تصنيع وتسويق التمور بـ 4.59%.

كما شهد المؤشر إرتفاع 11 سهم تقدمها أسهم مصرف الخليج التجاري بـ5.88% وأسهم مصرف الاستثمار ب4.76%.

وفيما يتعلق بالاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين فقد بلغت 18 مليون سهم بقيمة بلغت 48,3 مليون دينار من خلال تنفيذ 83 صفقة على اسهم شركة واحدة.

وتصدرت أسهم مصرف كوردستان، تداولات اليوم، حجماً وقيمة بتداولها 240,5 مليون سهم بقيمة 252,5 مليون دينار.

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