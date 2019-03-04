2019/03/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقباله نظيره الفلسطيني.. رئيس الجمهورية: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقباله نظيره الفلسطيني.. رئيس الجمهورية: يجب بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).