2019/03/04 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجراء ومتعاقدو وموظفو عدد من دوائر البصرة يتظاهرون #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3y2Otj3fDjI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجراء ومتعاقدو وموظفو عدد من دوائر البصرة يتظاهرون #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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