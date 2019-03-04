دعوات سودانية للاعتصام في 23 ميداناً بالخرطوم

2019/03/04 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تجمع نقابات المهنيين والقوى السياسية المعارضة في السودان إلى بدء اعتصامات في نحو 23 ميدانا عاما في أنحاء متفرقة من الخرطوم.





كما دعا التجمع السودانيين للإضراب عن العمل لمدة يوم واحد غدا الثلاثاء في القطاعين العام والخاص في كل أنحاء السودان.

ويهدف التجمع الى تهيئة الشارع السودانى لإعتصامات وإضرابات مفتوحة يحدد وقتها لاحقا.

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