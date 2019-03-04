2019/03/04 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت الأحداث كأنها خيالية أو مقتبسة من أحد أفلام الإثارة والتشويق..اختفاء، خطف، تغيير شخص بآخر؛ هذا ما عاشه الجزائريون في آخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسيات الجزائر.. ما قصة ترشح الميكانيكي بديلا للسياسي؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسيات الجزائر.. ما قصة ترشح الميكانيكي بديلا للسياسي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).