راكب أمواج ياباني يتمنى تحقيق حلمه الأولمبي

2019/03/04 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أبعد أمتار قليلة من بيته، ستقام منافسات مسابقة ركوب الأمواج في أولمبياد طوكيو 2020، فهل يحقق هذا الرياضي الياباني حلمه في المشاركة بها والتفاخر بالركمجة أمام أبناء حيّه؟

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