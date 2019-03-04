منظمة شلومو للتوثيق : اكتشاف سجن لأعتقال النساء السبايا في الموصل

2019/03/04 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الموصل أعلنت منظمة شلومو للتوثيق عن عثورها على سجن للنساء كان تابع لتنظيم داعش الإرهابي في دير الرهبان للاباء الدومنيكان في الموصل و كان يحتجز التنظيم فيه النساء الايزيديات و المسيحيات.حيث قالت المنظمة في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه، أنه في الثاني من اذار 2019 زار فريق من الهيئة […]

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