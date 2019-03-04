مؤشر المفاجأة الاقتصادية العالمي يهبط لأدنى مستوى منذ 2013

2019/03/04 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبط مؤشر المفاجأة الاقتصادية العالمي لأدنى مستوى منذ عام 2013، وسط استمرار وفود الأخبار المحبطة من كافة أنحاء العالم.





ويقيس هذا المؤشر الصادر عن "سيتي جروب" ما إذا كانت البيانات الاقتصادية تجاوزت أو انخفضت عن التوقعات المعلنة.





وأوضحت بيانات البنك أن إفصاحات التصنيع السلبية حول العالم والتي تم إعلانها يوم الجمعة الماضي تسببت في انخفاض أداء المؤشر اليوم الاثنين عند أقل مستوى منذ عام 2013.





وفي يوم الجمعة الماضي أظهرت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات في منطقة اليورو أنه انكمش في فبراير الماضي لأول مرة منذ 2013 وسجل مستوى 49.3 نقطة.





كما أن نشاط المصانع في الصين سجل انكماش للشهر الثالث على التوالي خلال فبرير الماضي عند مستوى 49.2 نقطة.





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