انجاز 52% من مشروع محطة وقود الحسينية

2019/03/04 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل ،اليوم الاثنين، ان نسبة الانجاز في مشروع محطة تعبئة وقود الحسينية بلغت اكثر من 52% بعد استنفار جميع طاقاتها لغرض الانجاز في الموعد المقرر لصالح الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط.

وقال مدير عام الشركة أسامة الصدر في بيان وتلقته وكالة صدى،ان” المشروع بلغ مراحل متقدمة حيث بلغت نسبة الانجار الى اكثر من 52% وان محطة وقود الحسينية هي اولى مشاريع الشركة التي خضعت لنظام ادارة الجودة” .

من جانبة اكد مدير المشروع حيدر خضير ان” العمل جاري لانجاز المشروع بالموعد المقرر ،”مشيرا الى ان “العمل يجري حاليا بتكديس الحصى الخابط في الموقع واستخدامه بفرش ارضية المحطة بعد خضوعه للفحص المختبري .

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