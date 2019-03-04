بالفيديو .. معلمة تعتدي بالضرب على تلميذ في بغداد

2019/03/04 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

اثار مقطع فيديو لحالة اعتداء على تلميذ في احدى مدارس العاصمة بغداد، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالد التلميذ "عباس" وهو يشرح كيفية الاعتداء على ولده من قبل احدى المعلمات.وادى الحادث إلى حالة كسر في أنف التلميذ.ولم يرد عن وزارة التربية أي بيان يكشف حقيقة الاعتداء على التلميذ.

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