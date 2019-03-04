روحاني يزور بغداد تأكيدا للنفوذ وبحثا عن متنفس اقتصادي

2019/03/04 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يغطي الطابع الاقتصادي للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق على الرسالة السياسية التي تريد طهران أن توصلها

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