البابا يعلن فتح الأرشيف السري لبابا بيوس الثاني عشر بابا الفاتيكان خلال الحرب

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، أنه قرر فتح الأرشيف السري لفترة بابوية بيوس الثاني عشر خلال الحرب وهو أمر يطالب به اليهود منذ عقود.

وقال بعض اليهود إن البابا بيوس، الذي تولى البابوية من عام 1939 إلى عام 1958، غض البصر عن محارق النازي بعدم الحديث عنها بشكل حازم.

وقال الفاتيكان إن البابا بيوس عمل بشكل هادئ من خلف الستار لإنقاذ اليهود ولكيلا يتدهور الوضع.



وأعلن البابا فرنسيس أنه سيجري فتح الأرشيف في الثاني من مارس/آذار عام 2020.

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