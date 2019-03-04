تفاصيل استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال  في رام الله

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسلنا من رام الله ضياء حوشية، باستشهاد شابين فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضاف مراسلنا، إن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن جنودا إسرائيليين تعرضوا لعملية دهس من قبل الشبان الفلسطينيين عند مدخل بلدة كفر نعمة، أسفرت عن إصابة جنديين اثنين، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على الشبان الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم واعتقال الثالث في المكان بعد إصابته.

وقال شاهد عيان، يدعى مجدي الديك، إن سلطات الاحتلال أعتقلت أخيه من منزله، وحملوا شقيقه في سيارة خاصة في عملية اختطاف قبل إطلاق النار عليه، وعلى زملائه.

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