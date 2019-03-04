2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الاثنين، أن الحكومة الالمانية اتفقت على تجريد عناصر داعش من جنسيتهم الألمانية حال توفرت ثلاثة شروط.وقالت مصادر حكومية للصحيفة، تابعها “ناس”، اليوم (4 اذار 2019)، إن “وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي اتفقا على تجريد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تضع 3 شروط للموافقة على سحب جنسيات مواطنيها “الدواعش” NAS | موقع ناس الرسمي.

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