2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته المقبلة، في منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، بدلاً من مبنى المجلس في المنطقة الخضراء.وذكر مراسل “ناس”، اليوم (4 اذار 2019)، أن “جلسة البرلمان المقبلة، ستعقد في منطقة العلاوي ببغداد، بدلاً من مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء”.وأضاف، أن “هذا الانتقال جاء بسبب وجود عمليات صيانة وترميم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جلسة البرلمان المقبلة ستعقد في منطقة العلاوي ببغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

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