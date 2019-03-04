تغريم شركات التبغ في كندا 11 مليار دولار كتعويضات لمستهلكين

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة كندية قرارا بتغريم ثلاث شركات تبغ مليارات الدولارات على سبيل التعويض عن أضرار لحقت بمستهلكين جراء استخدام منتجاتها. وتضمن القرار دعوى قضائية جماعية رُفعت

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