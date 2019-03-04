منع بيع عقار لمواطنة مقيمة في أمريكا بمستمسكات ثبوتية مزورة

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اليوم الاثنين ، من إيقاف عملية بيع عقار لمواطنة مقيمة في الولايات المتحدة

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