اعتقال 12 مطلوبا امنيا بمناطق مختلفة من الانبار

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار ،اليوم الاثنين، عن اعتقال 12 من المطلوبين بمناطق مختلفة من الانبار خلال عملية امنية استباقية.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز) ، ان "معلومات استخبارية مكنت الاجهزة الامنية من تنفيذ حملة امنية استباقية شملت مناطق مختلفة من الرمادي والخالدية والفلوجة وراوة والقائم اسفرت عن اعتقال 12 مطلوبا امنيا وفق مذكرات قضائية ".

واضاف المصدر ، ان "الاجهرة الامنية ضبطت مع المطلوبين الذين تم اعتقالهم كميات من الاسلحة والهويات والوثائق المزورة فيما تم نقلهم الى مركز الاحتجاز الامني للتحقيق معهم بشكل موسع ".

واشار المصدر الى ان " جميع الطلوبين الذين تم اعتقالهم متورطين باعمال ارهابية استهدفت المدنيين والقوات الامنية خلال السنوات الماضية بمناطق مختلفة من مدن الانبار ".

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