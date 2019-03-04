المالية النيابية تكشف عن عملية رشوة بنحو 10 مليون دولار لإعادة مسؤول إلى منصبه

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، عن قيام مسؤول في وزارة الاتصالات بدفع 10 مليون دولار لاعادتة الى منصبه السابق.وقال الزرفي في تصريح متلفز، ان "مدير عام في وزارة الاتصالات قام بدفع 10 مليون دولار لإعادته الى منصبه السابق".

وقال ان "الوكلاء والمدراء في وزارة الكهرباء يتحملون الهدر الأكبر والإخفاق في ملف تحسن الطاقة الكهربائية".

الزرفي اكد، ان "الشعب العراقي يجب ان يطلع على اسماء الفاسدين عبر كشفهم دون مجاملة"، مبينا ان "وزارة التجارة تلاعبت بقوت المواطن العراقي عبر مدراء فاسدين فيها"، على حد قوله.

تحرير: عامر الشيباني

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