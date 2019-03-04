شركة تركية تستثمر معمل ألبان أبو غريب وهذا عملها

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية محمد جبار التابعة للوزارة، في تصريح اوردته إن "شركة مكاكوناين التركية حصلت على عقد استثمار معمل البان ابو غريب"، مبينا ان "الشركة ستتولى تشغيل المعمل لمدة 15 عاما".واضاف جبار ان "جميع الموظفين العاملين في المعمل، سيحتفظون بوظائفهم دون أي تغيير، بينما ستتولى الشركة المستثمرة للمعمل، مهمة الإنتاج واستيراد المواد الأولية وتسويق المنتجات".ولفت جبار ان "الشركة ستتولى أيضا مهمة تغيير الآليات الخاصة بصناعة الألبان".

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