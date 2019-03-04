ترك التدخين يجنبك الاصابة بروماتويدي المفاصل

2019/03/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدراسة، ان" العلم منذ وقت طويل يربط بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، كما خلص إلى أن الإقلاع عنه يحد من الخطر، لكن الدراسة الجديدة توصلت إلى أدلة تؤكد أن التوقف عن التدخين لسنوات قد يؤدي إلى فوائد أكبر، مقارنة بالابتعاد عنه لفترة وجيزة وحسب”.واضافت الدراسة، ان" هذه النتائج تقدم أدلة للأشخاص المعرضين بشدة لخطر التهاب المفاصل الروماتويدي للإقلاع عن التدخين، لأن هذا قد يؤخر أو حتى يقي من الإصابة بالمرض، حيث أن الإقلاع عن التدخين هو بالطبع السبيل الأمثل للحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن الحد منه “يساعد أيضا على درء الخطر".انتهى..م.ر

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