2019/03/04 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، توصل حزبي الديمقراطي والوطني الكردستانيين إلى اتفاق لحل المشاكل العالقة بينهما، عدا ملف “محافظ كركوك”.وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته /SNG/،ان “الاجتماع مستمر بين الحزبيين لتدوين الاتفاقية وسيتم التوقيع عليها من قبل نائب امين عام الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول ونائب رئيس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارتي واليكتي يتفقان على حل المشاكل عدا ملف “كركوك”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارتي واليكتي يتفقان على حل المشاكل عدا ملف “كركوك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).