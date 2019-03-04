نقابة المحامين العراقيين تكشف تفاصيل

2019/03/04 | 15:18

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شفق نيوز/ كشف أمين سر نقابة المحاميين العراقيين رزاق العبيدي، اليوم الاثنين، تفاصيل "الشجار" داخل مبناها، بالتزامن مع اجتماع داخلي.وقال العبيدي، لشفق نيوز، انه "اليوم كان الموعد لاجتماع الهيأة العامة الخاصة بالمصادقة على الميزانية للسنوات السابقة والسنوات القادمة، وبعد انتهاء الاجتماع وبعد التصويت، وعند خروج نقيب المحاميين احلام اللامي قام أحد الزملاء باخذ (المايك)، وشحن الاعداد القليلة الموجودة، الذين هم منذ يومين يحرضون على الحضور بالتزامن مع الاجتماع نتيجة ابطال ترشيح زملاء اثنين من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فهذان الشخصان هما من قام بهذا التحريض".وتابع أمين سر نقابة المحاميين انه "بعد ذلك قام اربعة محاميين من الصعود على المنصة ومحاولة الاعتداء على نقيب المحاميين احلام اللامي والاعتداء على اعضاء مجلس النقابة، وهذا التصرف دخيل على مهنة المحاماة"، مبينا ان "احد المحامين من الذين اعتدوا كان حامل سلاح معه وقد قام باشهار سلاحه، لكن الزملاء منعوا من ذلك".وبين "ما حصل اليوم هو تصرف دخيل على مهنة المحاماة، فهذه المهنة هي لقادة المجتمع وأصحاب رأي قانون يعلمون ويعرفون الطريق القانوني".

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