تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت السعودية... كيف ذبح الرجل زوجته وما الذي فضحه (فيديو)

2019/03/04 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل جديدة متعلقة بالجريمة البشعة التي هزت أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي كان ضحيتها زوجة نحرت على يد زوجها في حديقة.

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