لست بحاجتك...عندي مقاتلاتي

2019/03/04 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أنقرة أن أول مقاتلة حربية تركية ستبصر النور بحلول 2023، وستصبح جاهزة للتحليق في عام 2026 بعد أن يتم اختبارها.

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