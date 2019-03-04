خلية الإعلام الأمني : اعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك و البصرة

2019/03/04 | 15:21

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القت قوة من الشرطة الاتحادية تابعة للمقر المشترك في محافظة

كركوك القبض على مجموعة تحاول تهريب النفط الاسود في قرية البو شاهر وضبطت

بحوزتهم صهريجين .فيما أطلقت قيادة عمليات البصرة عملية عسكرية اسفرت عن القاء القبض

على ٤٣ مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة..

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