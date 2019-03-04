إنطلاق عملية أمنية في الانبار لملاحقة واعتقال الإرهابيين و المطلوبين

2019/03/04 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت قيادة فرقة المشاة الاولى التابعة لقيادة عمليات الانبار في

عملية عسكرية واسعة في مناطق ( جنوب الصكار و قرية الضبعة) لفرض اﻻمن

و ملاحقة المطلوبين للقضاء و البحث عن اذا ما كان هناك مختطفين و

تدمير مخازن الأسلحة و الاعتدة و تدقيق معلومات العوائل كافة.وضمن مواصلة خطط مطاردة وتتبع الإرهابيين ،انطلقت عملية نفذتها فرقة

المشاة السابعة في مناطق غرب وشرق وادي حوران ، واسفرت العملية عن

تدمير ستة انفاق وثلاثة اوكار وتفجير ٢٩ عبوة ناسفة.

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