2019/03/04 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين 4 اذار 2019، إعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك و ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك والبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين 4 اذار 2019، إعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك و ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك والبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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