اعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك والبصرة

2019/03/04 | 15:21

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين 4 اذار 2019، إعتقال مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك و ال...





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