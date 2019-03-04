ألمانيا تعلق على قضية تسمم سكريبال

2019/03/04 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، إن برلين بعد عام من محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال، لا ترى سبباً لتغيير التقييم الأولي للحادث.

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