شركة تركية تستثمر في أكبر معامل الألبان بالعراق

2019/03/04 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عراقي اليوم الاثنين إن شركة تركية متخصصة في صناعة الألبان حصلت على عقد استثمار معمل ألبان أبو غريب، المصنف أكبر

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