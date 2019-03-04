واشنطن تدمج قنصليتها في القدس مع السفارة

2019/03/04 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية أن القنصلية الأميركية في القدس ستندمج مع سفارتها بالمدينة في بعثة دبلوماسية واحدة اعتبارا من اليوم الاثنين، في ضربة

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