خلية الاعلام الأمني: انطلاق عملية امنية في الانبار لملاحقة واعتقال الإرهابيين والمطلوبين للقضاء

2019/03/04 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة فرقة المشاة الاولى التابعة لقيادة عمليات الانبار اليوم الاثنين، بعملية عسكرية واسعة في مناطق ( جنوب الصكار و قرية الضبعة) لفرض اﻻمن و ملاحقة المطلوبين للقضاء والبحث عن اذا ما كان هناك مختطفين و تدمير مخازن الأسلحة والاعتدة و تدقيق معلومات العوائل كافة.

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