“الغزال الاسمر” يتعرض لحادث سير في بغداد

2019/03/04 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… تعرض النجم الدولي السابق ورئيس جهاز فريق الكرة بنادي الصناعات الكهربائية، يونس عبد علي، لحادث سير خلال قيادته سيارته في بغداد.وقال عبد علي في تصريح لوكالة / المعلومة/، “تعرضت لحادث سير خلال مروري في احد مناطق العاصمة بغداد، وتسبب بأضرار مادية”.واوضح “تعرضت لبعض الرضوض والكدمات ولا يوجد شيء يدعو للقلق، […]

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