متسابق الدراجات النمساوي برايدلر يقر بتعاطي منشطات وسط تحقيقات

2019/03/04 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر متسابق الدراجات النمساوي يورج برايدلر، اليوم الإثنين، بالغش الرياضي وسط تحقيقات عن تعاطي منشطات عن طريق الدم.

وأبلغ برايدلر، الذي يدافع عن ألوان فريق جروباما اف.دي.جيه الفرنسي، صحيفة كرونين انه “لن يستطيع إخفاء هذا السر طويلا” بعد إلقاء القبض على متسابقين من النمسا وقازاخستان واستونيا، يوم الأربعاء الماضي، في مداهمات في منتجع سيفيلد النمساوي.

وأبلغ فريق جروباما رويترز انه سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم.

وتأتي المداهمات ضمن عملية أوسع تستهدف حلقة جريمة منظمة في ألمانيا يشتبه في ضلوعها في أنشطة تعاطي منشطات منذ سنوات.

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إنها تشتبه في أن طبيبا في 40 من عمره يقف وراء هذه الحلقة.

وقال برايدلر (28 عاما) بطل النمسا ثلاث مرات في سباق ضد الساعة “اعترفت بتعاطي منشطات أمام الشرطة”.

لكن المتسابق النمساوي قال إن بعض النتائج الجيدة التي حققها ومنها حصوله على المركز الثالث في مرحلة جبلية بسباق إيطاليا 2016 جاءت بمجهوده الشخصي.

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