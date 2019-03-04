أول تعليق من فرنسا على ترشح بو تفليقة

2019/03/04 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

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