صحيفة: كوشنر بحث مع ابن سلمان خطة لبيع مفاعل ينتج أسلحة نووية

2019/03/04 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديها خطة لبيع السعودية مفاعلا نوويا يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.

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