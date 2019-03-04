في تركيا...لاعب كرة القدم يعتدي على لاعبي الفريق المنافس بنصل حاد وإدارته تنفي

2019/03/04 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام لاعب كرة القدم من فريق "أميد سبور" التركي منصور تشالار بالتهجم على لاعبي الفريق المنافس "سكاريا سبور" بشفرة حادة في الملعب.

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