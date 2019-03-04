2019/03/04 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القبض على مهربين للنفط ومطلوبين في كركوك والبصرة

04/03/2019 16:05:00 PM |

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واع/ بغداد / م.ا

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على مهربين للنفط و مطلوبين للقضاء في كركوك و البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان"قوة من الشرطة الاتحادية تابعة للمقر المشترك في محافظة كركوك القت القبض على مجموعة تحاول تهريب النفط الاسود في قرية البو شاهر وضبطت بحوزتهم صهريجين".

واضافت، ان"قيادة عمليات البصرة اطلقت عملية عسكرية اسفرت عن القاء القبض على ٤٣ مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة.

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