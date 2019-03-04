السعودية: 40% من خامات صناعة الأجهزة الذكية عالميا من إنتاجنا

2019/03/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة إن 40 % من الخامات المستخدمة في صناعة الأجهزة الذكية في العالم من إنتاج المملكة.

وأضاف السواحة في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للجوال في مدينة برشلونة الإسبانية إن ” 95 % من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية”، مشيرا إلى أن شركة “آرم” التي تملكها شركة “سوفت بنك” اليابانية وصندوق “رؤية” السعودي للاستثمار، وهى أكبر منتج لمعالجات الهواتف الذكية في العالم، كما أن 40 % من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية تنتجها شركة “سابك” السعودية للبتروكيماويات.

وأضاف السواحة أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار، بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات.

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