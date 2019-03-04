5 قتلى في تحطم هليكوبتر بغرب إيران

2019/03/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام رسمية في إيران، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر، بعدما اصطدمت بأحد أعمدة المرافق في غرب البلاد اليوم الإثنين.

ووقع الحادث وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة أسطول الطائرات المتقادم في إيران نتيجة للعقوبات الأمريكية المالية والتجارية المفروضة على الجمهورية الإسلامية منذ عقود.

وقال التليفزيون الرسمي، إن الطائرة سقطت في إقليم شهر محل وبختياري، بينما كانت في طريقها لنقل امرأة حامل وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.

وشهدت إيران عددا من حوادث تحطم الطائرات وطائرات الهليكوبتر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول طهران، إن العقوبات الأمريكية تمنعها من شراء طائرات جديدة أو قطع غيار من الغرب لتحديث أسطولها.

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