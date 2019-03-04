العبادي: يحق للسياسيين المحكومين غيابيا العودة الى العراق متى يرغبون

2019/03/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحامي والمستشار القانوني احمد محمد العبادي، الاثنين، بأنه للسياسيين المحكومين غيابيا العودة الى العراق متى يرغبون.

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