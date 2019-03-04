على غرار الأردن..مصر تتطلع لاتفاقية مع العراق

2019/03/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير المصري لدى العراق علاء موسى، الاثنين، ان بلاده تتطلع لتأطير اتفاقيات شراكة مع العراق على غرار الاتفاقية مع الأردن.

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