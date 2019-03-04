2019/03/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، وجود ضغوط سياسية لعدم تمرير قانون مزدوجي الجنسية في مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: ضغوط سياسية لعدم تمرير قانون مزدوجي الجنسية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: ضغوط سياسية لعدم تمرير قانون مزدوجي الجنسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).