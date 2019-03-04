كتلة سياسية تنتقد مشروع قانون العنف الاسري وتحذر من تداعيات استنسـاخ تجارب غربيـة على العائلـة العراقيـة

2019/03/04 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت كتلة النهج الوطني النيابية مشروع قانون العنف الاسري ، وقالت انه يشمـل مضامين تنذر بعواقب خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويحاول استنساخ تجارب غربية ونقلها لواقعنا الاجتماعي .وانتقد رئيس الكتلة عمار طعمة مشروع القانون الذي قال انه يعتبر رعاية الاولاد وحمايتهم من الوقوع في مستنقع الانحراف الأخلاقي ، جريمة يترتب عليها فصل […]

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